وكيل جيرالدو: لم تصله عروض مصرية ولن يلعب إلا في مصر إلا للأهلي

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 23:25

كتب : FilGoal

جيرالدو - الأهلي - الإسماعيلي

كشف هشام صالح وكيل أعمال جيرالدو دا كوستا لاعب الأهلي عن موقف اللاعب في الفترة المقبلة.

وقال هشام صالح في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس "تعاقد الأهلي مع والتر بواليا أمر لا يخصنا. نبارك لهم اللاعب، لكن الأمر ليس له علاقة بـ جيرالدو".

وأضاف "جيرالدو لم تصله عروض مصرية قط، واللاعب لن يلعب في مصر إلا لـ الأهلي".

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وكيل اللاعب أتبع "إذا رفعوا اسمه من قائمة الفريق، فسيكون على النادي احترام التعاقد المبرم بين الطرفين، والممتد حتى 2023".

وأتم "شاء من شاء وأبى من أبى، سيبقى لـ جيرالدو اسمه وقيمته داخل القارة الإفريقية كلاعب دولي واسم كبير".

جيرالدو انضم للنادي الأهلي الموسم قبل الماضي، قادما من فريق بريميرو دي أوجوستو الأنجولي.

في الدوري الأهلي جيرالدو
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