أوباما يعلن تمديد تعاقده "عندنا يمتزج عشق الزمالك بروحي فلن يخرج إلا معها"

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 22:06

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة - أوباما

أعلن يوسف إبراهيم "أوباما" تمديد تعاقده مع الزمالك بشكل رسمي.

وكتب أوباما عبر حسابه الشخصي على انستجرام: "عندما يمتزج عشق الزمالك بروحي، فلن يخرج إلا معها".

وأضاف "المستحيل هو أن تبحث عن مقابل مادي لروحك، لن يأخذ الروح إلا خالقها".

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وواصل "عشق الزمالك لا يقدر بثمن".

أوباما أتم "شكرا لكل من شكك في انتمائي".

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن تمديد أوباما لتعاقده مع الزمالك لثلاثة مواسم مقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك أوباما
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