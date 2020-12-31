مشاركة حجازي = نتائج إيجابية.. الاتحاد يستعيد نغمة الانتصارات على حساب الباطن

استعاد فريق اتحاد جدة مسيرة نغمة الانتصارات مرة أخرى، على حساب الباطن ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري السعودي اليوم الخميس بنتيجة 2-1.

سجل هدفي الاتحاد، رومارينيو فيما سجل هدف الباطن الوحيد فابيو أبرو من ركلة جزاء.

بدأ فريق الباطن المباراة بقوة محاولا هز شباك الاتحاد، واقترب من ذلك كثيرا في الدقيقة 42 بعد تسديدة خطيرة من يوسف الجبلي تصدى لها مارسيلو جروهي حارس الاتحاد.

اختلف أداء اتحاد جدة كثيرا في الشوط الثاني، وكان أكثر إيجابية على المرمى، مع بداية الشوط في الدقيقة 47 بعد تسديدة رومارينيو التي تصدى لها مارتن كومبانيا حارس الباطن. وبعدها بدقيقتين جاءت محاولة لفهد المولد لكنها مرت بجانب المرمى.

وسجل اتحاد جدة الهدف الأول في الدقيقة 54 بعد تمريرة من فهد المولد إلى رومارينيو بعد أكثر من 40 ثانية من تبادل الكرة بين لاعبي الاتحاد ليسكنها رومارينيو على يسار حارس المرمى.

د54’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@ittihad⁩ يسجل الهدف الأول عن طريق رومارينهو .#الباطن_الاتحاد pic.twitter.com/Bikb8eMZ6S — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 31, 2020

وكاد راكان الشملان البديل لفريق الباطن، أن يسجل هدفا بعد تسديدة قوية، لولا أحمد حجازي الذي أبعد الكرة في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 81 أرسل سعود عبد الحميد تمريرة إلى رومارينيو الذي راوغ ببراعة وسجل الهدف الثاني على يسار الحارس أيضا.

د82’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@ittihad⁩ يسجل الهدف الثاني عن طريق رومارينهو .#الباطن_الاتحاد pic.twitter.com/evd060fYE5 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 31, 2020

وارتكب البديل عمر هوساوي خطأ كلف فريقه ركلة جزاء، قبل نهاية المباراة بدقائق، ليسجلها فابيو أبرو من نقطة الجزاء في الدقيقة 93.

د90+3’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@albatinclub⁩ يسجل الهدف الأول عن طريق فابيو ابرو .#الباطن_الاتحاد pic.twitter.com/XPaSR24vNT — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 31, 2020

وكاد حجازي أن يسجل ثالث الأهداف للاتحاد بطريقة أكثر من رائعة، حينما شتت الكرة لتصبح مرتدة إلى فريقه، قام بها بنفسه وأرسلها للطرف الأيمن ثم تمركز داخل منطقة الجزاء أمام المرمى وكاد أن يسجل الهدف الثالث على الطائر في الدقيقة 97 لكنه لم يتمكن من الكرة، ليقرر الحفاظ عليها حتى نهاية اللقاء.

وحافظ حجازي على سجله المتميز حاليا مع اتحاد جدة في الدوري السعودي، إذ لم يخسر فريقه في أي مباراة شارك بها، ففي 9 مواجهات فاز الاتحاد في 4 وتعادل 5، وخرج بشباك نظيفة 3 مرات.

ورفع الاتحاد رصيده من النقاط إلى 18 نقطة في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر، والذي سيواجه الشباب في نفس الجولة اليوم الخميس.

وتجمد رصيد الباطن عند 11 نقطة في المركز الـ11 من الدوري السعودي.