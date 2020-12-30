مباشر في إسبانيا - إلتشي (1) - (1) ريال مدريد.. فرصة خطيرة تضيع من بنزيما

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة إلتشي ضد ريال مدريد ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني اليوم الأربعاء.

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د.52 جووول التعادل لإلتشي من نقطة الجزاء عن طريق فيدل تشافيز.

د.51 الحكم يحتسب ركلة جزاء بعدما جذب داني كارباخال مدافع ريال مدريد، قميص اللاعب أنطونيو باراجان في منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.37 تقنية الفيديو تتدخل والحكم يلغي ركلة الجزاء.

د.36 الحكم يحتسب ركلة جزاء بعد تسديدة من مودريتش اصطدمت بفيكتور رودريجيز.

د. 20 جووول الأول لريال مدريد عن طريق لوكا مودريتش. تمريرة من توني كروس إلى ماركو أسينسيو الذي سدد بقوة وتصدى لها حارس إلتشي لتعود إلى مودريتش الذي تابعها برأسية إلى الشباك.

د.13 مارسيلو يرسل تسديدة قوية للغاية من على حدود منطقة الجزاء لكن العارضة حالت دون دخولها للمرمى.

د.10 تسديدة من إيميليانو ريجوني من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها كورتوا.

د.3 عرضي من لوكاس فاسكيز قابلها كروس برأسية قوية مرت بجوار القائم الأيسر.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل