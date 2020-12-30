مباشر - نيوكاسل (0) - (0) ليفربول.. الحارس يمنع صلاح من هدف محقق

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 21:53

كتب : FilGoal

أوريجي - نيوكاسل - ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة نيوكاسل يونايتد وليفربول ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأربعاء.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة من هنا.

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انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45+1: حارس نيوكاسل يحرم فيرمينو من هدف محقق إثر تسديدة قوية برأسه.

ق45: دقيقة وحيدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق35: حارس نيوكاسل يتصدى لانفراد تام من صلاح.

ق13: فابينيو كالوم ويلسون من هدف محقق ويمنع تسديدته من تهديد مرمى أليسون.

بداية المباراة.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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