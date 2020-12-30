مباشر في إنجلترا - نيوكاسل (0) - (0) ليفربول.. الحارس يمنع صلاح من هدف محقق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة نيوكاسل يونايتد وليفربول ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأربعاء.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة من هنا.

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ق35: حارس نيوكاسل يتصدى لانفراد تام من صلاح.

ق13: فابينيو كالوم ويلسون من هدف محقق ويمنع تسديدته من تهديد مرمى أليسون.

بداية المباراة.