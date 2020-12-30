استراحة في إنجلترا - نيوكاسل (0) - (0) ليفربول.. الحارس يمنع صلاح من هدف محقق
الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 21:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة نيوكاسل يونايتد وليفربول ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأربعاء.
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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق45+1: حارس نيوكاسل يحرم فيرمينو من هدف محقق إثر تسديدة قوية.
ق45: دقيقة وحيدة وقت محتسب بدل من الضائع.
ق35: حارس نيوكاسل يتصدى لانفراد تام من صلاح.
ق13: فابينيو كالوم ويلسون من هدف محقق ويمنع تسديدته من تهديد مرمى أليسون.
بداية المباراة.