خبر في الجول – أهلي جدة يعرض استعارة الونش من الزمالك في يناير

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 21:45

كتب : حامد وجدي

الونش - الزمالك - إنبي

الونش - الزمالك - إنبي

أرسل نادي أهلي جدة السعودي، خطابا رسميا لنادي الزمالك، يعرض فيه ضم مدافعه محمود حمدي "الونش" على سبيل الإعارة بداية من يوم 14 يناير المقبل.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل الزمالك، أن استفسار أهلي جدة الرسمي، يطلب من الأبيض تحديد إذا كان أراد إتمام الصفقة، عن طريق الإعارة مع أحقية الشراء.

ويصبح العرض لاغيا، بنهاية يوم 30 ديسمبر الجاري، بحسب الفاكس الرسمي المرسل من النادي السعودي.

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صاحب الـ 25 عاما، يقدم مستويات كبيرة مع الأبيض، خاصة في الموسم الماضي.

الونش انضم للزمالك من طلائع الجيش في صيف 2016.

ومنذ ذلك الحين، لعب الونش 135 مباراة بالقميص الأبيض.

وحصد الونش مع الزمالك 6 ألقاب، يتصدرهم لقب الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي.

ولدى الونش مباراتين دوليتين في رصيده مع الفراعنة.

الزمالك محمود حمدي الونش أهلي جدة
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