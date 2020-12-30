خبر في الجول – أهلي جدة يستفسر رسميا من الزمالك عن الونش لضمه في يناير

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 21:45

كتب : حامد وجدي

الونش - الزمالك - إنبي

أرسل نادي أهلي جدة السعودي، خطابا رسميا لنادي الزمالك، يستفسر منه عن القيمة المالية المطلوبة للحصول على مدافعه، محمود حمدي "الونش".

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل الزمالك، أن استفسار أهلي جدة الرسمي، يطلب من الأبيض تحديد إذا كان أراد إتمام الصفقة، عن طريق الإعارة أو البيع النهائي، وكذلك تحديد القيمة المطلوبة لإتمامها.

صاحب الـ 25 عاما، يقدم مستويات كبيرة مع الأبيض، خاصة في الموسم الماضي.

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الونش انضم للزمالك من طلائع الجيش في صيف 2016.

ومنذ ذلك الحين، لعب الونش 135 مباراة بالقميص الأبيض.

وحصد الونش مع الزمالك 6 ألقاب، يتصدرهم لقب الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي.

ولدى الونش مباراتين دوليتين في رصيده مع الفراعنة.

الزمالك محمود حمدي الونش أهلي جدة
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