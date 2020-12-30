مباشر في الدوري - المصري (0) - (0) غزل المحلة.. الشوط الثاني

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 19:18

كتب : FilGoal

عمرو موسى مع المصري أمام مصر للمقاصة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة المصري وضيفه غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز اليوم الأربعاء.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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نهاية الشوط الأول

د.44 انطلاقة خطيرة للغاية من عمر كمال ومراوغة رائعة ومواجهة مباشرة مع مرمى غزل المحلة لكنه يسدد تسديدة ضعيفة للغاية يمسكها الحارس بسهولة.

د.20 تسديدة من عمر كمال لاعب فريق المصري من يمين منطقة الجزاء أمسك بها الحارس عمر شعبان على مرتين.

10 دقائق مرت من عمر اللقاء دون خطورة تذكر على مرمى الفريقين.

المباراة تبدأ بعد قليل

في الدوري الدوري المصري الممتاز
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