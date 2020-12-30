استراحة في الدوري - المقاولون (0) - (0) البنك الأهلي.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 16:54

كتب : FilGoal

المقاولون - النجم الساحلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة المقاولون العرب والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز اليوم الأربعاء.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة من هنا.

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نهاية الشوط الأول

د.40 فرصة خطيرة للغاية.. محمد عصام يخطف الكرة من محمد سمير مدافع البنك الأهلي ويسدد تسديدة قوية للغاية لكن الزنفلي يتألق ويزود عن مرماه.

د.16 عرضية ممتازة من لويس إدوارد تصل على رأس محمد مجلي لكن الحارس محمود الزنفلي يتألق ببراعة أمام الكرة وينقذ البنك الأهلي من فرصة خطيرة للغاية.

د.2 تقنية الفيديو تراجع الهدف وتلغيه بعد لمسة يد من أحمد علي

د.1 جووول هدف مبكر للغاية للضيوف عن طرق أحمد علي مهاجم البنك الأهلي، كرة عرضية أرسلها بسيوني برأسه للخلف لتصل إلى علي الذي تسلمها وسجلها عكس اتجاه حارس المرمى.

بداية المباراة

في الدوري
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