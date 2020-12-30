مباشر في الدوري - المقاولون (0) - (0) البنك الأهلي.. رأسية عصام تمر بسلام على مرمى الضيوف

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 16:54

كتب : FilGoal

المقاولون - النجم الساحلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة المقاولون العرب والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز اليوم الأربعاء.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة من هنا.

---

أخبار متعلقة
المقاولون لـ في الجول: كورونا سبب هزائم الفريق.. وثقتنا في اللاعبين كبيرة الفوز الأول في الدوري.. الإنتاج يهزم المقاولون في مباراة الـ115 دقيقة حكام إفريقيا – تونسيان لإدارة الأهلي وسونيديب وبيراميدز والاتحاد.. ومغربي لـ المقاولون

د.16 عرضية ممتازة من لويس إدوارد تصل على رأس محمد مجلي لكن الحارس محمود الزنفلي يتألق ببراعة أمام الكرة وينقذ البنك الأهلي من فرصة خطيرة للغاية.

د.2 تقنية الفيديو تراجع الهدف وتلغيه بعد لمسة يد من أحمد علي

د.1 جووول هدف مبكر للغاية للضيوف عن طرق أحمد علي مهاجم البنك الأهلي، كرة عرضية أرسلها بسيوني برأسه للخلف لتصل إلى علي الذي تسلمها وسجلها عكس اتجاه حارس المرمى.

بداية المباراة

في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
فيديو في الجول – لوائح لا تعرفها عن الموسم الجديد في الدوري 2020-2021 6 دقيقة | الدوري المصري
رضا شحاتة: أهم مكاسب الجونة هو الفوز حتى لو لا تلعب جيدا.. ولماذا أخاف من تصدر الدوري؟ 15 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يكشف عن مفاجأة بشأن موعد عودة أجايي 33 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - المقاولون (0) - (0) البنك الأهلي.. رأسية عصام تمر بسلام على مرمى الضيوف 45 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - انتظام ربيعة وأفشة وكهربا في التدريبات.. ومحاضرة من موسيماني لمدة 40 دقيقة 55 دقيقة | الدوري المصري
ذا أثليتك: تأجيل مباراة توتنام وفولام بسبب فيروس كورونا 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نجويم يقود الجونة إلى الصدارة بفوز ثالث على التوالي أمام المقاصة ساعة | الدوري المصري
دي خيا: المنافسة على اللقب؟ مباراة أستون فيلا هي أهم شيء الآن ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 2 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك 3 خبر في الجول – الأشعة تثبت سلامة طاهر محمد طاهر وتوضح مدى الإصابة 4 بيراميدز: رمضان يتعرض لإرهاب معنوي.. لم نفاوض مصطفى محمد وطلبنا ضم لاعب الزمالك
قد ينال إعجابك