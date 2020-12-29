مباشر – مانشستر يونايتد (0) - (0) ولفرهامبتون.. هدف ملغي لكافاني

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 21:53

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وولفرهامبتون التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

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ق69: هدف ملغي ليونايتد سجله كافاني وحكم الفيديو تأكد كذلك من عدم وجود لمسة يد تؤدي لاحتساب ركلة جزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق39: دي خيا يتألق ويمنع رومان سايس من هدف محقق.

ق34: روي باتريشيو يتألق أمام تسديدة برونو فيرنانديز بعد عرضية من ماسون جرينوود.

ق24: يا رباه، أخطر فرص ولفرهامبتون برأسية من رومان سايس بعد عرضية من جواو موتينيو ولكنها ارتطمت بأعلى العارضة.

ق13: دي خي يتصدى لتسديدة قوية من روبن نيفيز.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد ولفرهامبتون
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