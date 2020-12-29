مباشر – مانشستر يونايتد (0) - (0) ولفرهامبتون.. هدف ملغي لكافاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وولفرهامبتون التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق69: هدف ملغي ليونايتد سجله كافاني وحكم الفيديو تأكد كذلك من عدم وجود لمسة يد تؤدي لاحتساب ركلة جزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق39: دي خيا يتألق ويمنع رومان سايس من هدف محقق.

ق34: روي باتريشيو يتألق أمام تسديدة برونو فيرنانديز بعد عرضية من ماسون جرينوود.

ق24: يا رباه، أخطر فرص ولفرهامبتون برأسية من رومان سايس بعد عرضية من جواو موتينيو ولكنها ارتطمت بأعلى العارضة.

ق13: دي خي يتصدى لتسديدة قوية من روبن نيفيز.

انطلاق المباراة.