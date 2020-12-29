مباشر – مانشستر يونايتد (0) - (0) ولفرهامبتون.. روي باتريشيو يتألق أمام برونو
الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 21:53
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وولفرهامبتون التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.
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ق35: روي باتريشيو يتألق أمام تسديدة برونو فيرنانديز بعد عرضية من ماسون جرينوود.
ق24: يا رباه، أخطر فرص ولفرهامبتون برأسية من رومان سايس بعد عرضية من جواو موتينيو ولكنها ارتطمت بأعلى العارضة.
ق13: دي خي يتصدى لتسديدة قوية من روبن نيفيز.
انطلاق المباراة.