مباشر – برايتون (0) - (1) أرسنال.. لاكازيت جووول
الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 19:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي برايتون وأرسنال التي تقام في ملعب أميكس في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.
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ق67: جووول لاكازيت يسجل الهدف الأول لأرسنال فور مشاركته كبديل بتسديدة من أول لمسة.
ق50: حارس برايتون ينقذ فريقه من هدف محقق من أوباميانج.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق38: بيرند لينو ينقذ أرسنال من تلقي هدفا محققا بعد تسديدة من علي رضا جهانبخش.
ق20: ضغط من أصحاب الأرض.
ق10: هدوء في أحداث المباراة.
انطلاق المباراة.