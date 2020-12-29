انتهت – برايتون (0) - (1) أرسنال.. انتصار ثان على التوالي للمدفعجية

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 19:54

كتب : FilGoal

أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي برايتون وأرسنال التي تقام في ملعب أميكس في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بانتصار أرسنال بهدف دون رد.

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ق67: جووول لاكازيت يسجل الهدف الأول لأرسنال فور مشاركته كبديل بتسديدة من أول لمسة.

ق50: حارس برايتون ينقذ فريقه من هدف محقق من أوباميانج.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق38: بيرند لينو ينقذ أرسنال من تلقي هدفا محققا بعد تسديدة من علي رضا جهانبخش.

ق20: ضغط من أصحاب الأرض.

ق10: هدوء في أحداث المباراة.

انطلاق المباراة.

أرسنال برايتون
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