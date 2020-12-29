صادق: ارتاح باللعب في الشوط الثاني.. وفخر الدين: تحسن الأداء يحتاج للاستمرار

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 19:45

كتب : ياسر الشريف

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - الرجاء

يرى محمد صادق لاعب الإسماعيلي أن الفوز على أسوان جاء في وقته وأوضح سبب تفضليه المشاركة في الشوط الثاني.

وهو ما شاركه فيه التونسي فخر الدين بن يوسف والذي طالب بالفوز على مصر للمقاصة.

سجل فخر الدين بن يوسف هدف اللقاء الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 61 والتي تم احتسابها بعد اللجوء لتقنية الفيديو، بينما أضاف محمد صادق الهدف الثاني الرائع في الدقيقة 80.

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وقال صادق: "ارتاح باللعب في الشوط الثاني، أكون أكثر راحة وتركيز وفرصة إحراز الأهداف تكون أكثر".

وأوضح "الفوز على أسوان جاء في وقته لأنه يُخرج اللاعبين من مرحلة الإحباط".

وتابع "اتفقنا على تحقيق الفوز أمام أسوان وتعديل النتيجة، ونفذنا جميع التعليمات التي طلبها منا محمد وهبة المدرب المؤقت".

فيما قال المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف: "سعادتي اكتملت بالمشاركة بعد سلبية مسحتي وشفائي من فيروس كورونا".

وأردف "الفوز على أسوان وتحسن أداء الفريق يحتاج للاستمرار من خلال تحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام مصر للمقاصة".

وأتم "هناك تركيز ورغبة في مواصلة الانتصارات وهذا ما سيظهر خلال المباريات المقبلة".

وحقق الإسماعيلي فوزه الأول بالدوري المصري هذا الموسم على حساب أسوان في الجولة الخامسة بنتيجة 2-0.

ورفع الإسماعيلي رصيده من النقاط إلى 6 بعد خمس جولات خاضها حقق خلالها انتصارا وحيدا و3 تعادلات وخسارة.

ويلعب الإسماعيلي مباراته المقبلة أمام مصر للمقاصة يوم 3 يناير المقبل.

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