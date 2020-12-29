مباشر في الدوري - أسوان (0) - (0) الإسماعيلي.. هدف ملغي
الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 14:22
كتب : FilGoal
يواجه أسوان فريق الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.
ويحتل أسوان المركز السادس برصيد 6 نقاط بينما الإسماعيلي في المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط.
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ق23 هدف ملغي لشكري نجيب بداعي التسلل
ق17 محمد عادل يراوغ مدافعي أسوان وتسديدة قوية لكن بجانب القائم الأيمن
انطلاق المباراة
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