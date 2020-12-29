أكرم توفيق: قمصان توقع لي تسجيل هدفا في الاتحاد

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 00:13

كتب : FilGoal

أكرم توفيق يسجل هدف الأهلي الرابع في شباك الاتحاد السكندري

كشف أكرم توفيق لاعب الأهلي عن توقع سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق أن يسجل هدفا أمام الاتحاد السكندري.

أكرم توفيق

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي على الاتحاد برباعية دون رد في الجولة الثالثة من الدوري، وسجل أكرم الهدف الرابع. (طالع التفاصيل)

وقال أكرم توفيق عبر قناة أون تايم سبورتس: "عندما كنت في الجونة كان يطلب مني رضا شحاتة مدرب الفريق أن أتقدم للهجوم لكي أسجل الأهداف".

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وأكمل "والأمر ذاته يحدث معي في الأهلي والمدرب يطلب مني الزيادة لمساعدة الهجوم".

وتابع "سامي قمصان أخبرني قبل المباراة أنني سوف أسجل هدفا في الاتحاد السكندري".

وعن كأس العالم للأندية رد قائلا: "سنقاتل في البطولة ونبذل كل ما في وسعنا داخل الملعب لنكون عند حسن ظن الجماهير".

الأهلي أكرم توفيق الدوري المصري
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