مباشر – تشيلسي (1) - (1) أستون فيلا.. أنور الغازي والتعااادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي وأستون فيلا المقامة على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

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ق50: جوووول أستون فيلا يدرك التعادل عن طريق أنور الغازي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد.

ق34: جوووول جيرو يسجل الهدف الأول لتشيلسي برأسية بعد عرضية من بن تشيلويل من الناحية اليسرى.

انطلاق المباراة.