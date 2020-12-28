انتهت - الأهلي (4)-(0) الاتحاد
الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 19:12
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي برباعية دون رد
ق 85: جووول أكرم توفيق يضيف الرابع
ق 78: نزول وليد سليمان وأحمد بيكهام بدلا من حسين الشحات وحمدي فتحي
ق 70: إصابة حسام عاشور بعد اصطدام مع محمد عطوة
ق 65: خروج كهربا ومحمد شريف ونزول مروان محسن وصلاح محسن
ق 60: جووول محمد شريف والثالث
ق 56: 3 تبديلات من حسام حسن بخروج كريم يحيى وعمار حمدي ونزول حسام عاشور وفوزي الحناوي
ق 55: فرصة خطيرة من شريف من انفراد بالمرمى بعد تمريرة ديانج ويسدد أعلى العارضة
ق 48: جووول حسين الشحات والهدف الثاني
ق 46: تسديدة قوية من رزاق سيسيه بالقدم اليسرى يبعدها الشناوي ببراعة
ق 36: محمد شريف يهدر الثاني بعد خطأ من كريم ممدوح في إبعاد الكرة لتصل له أمام المرمى ويسدد ومحمد صبحي ينقذ الكرة
ق 32: خروج طاهر محمد طاهر للإصابة ونزول حسين الشحات
ق 17: جووول كهربا والأول
انطلاق المباراة