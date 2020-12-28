انتهت - الأهلي (4)-(0) الاتحاد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي برباعية دون رد

ق 85: جووول أكرم توفيق يضيف الرابع

ق 78: نزول وليد سليمان وأحمد بيكهام بدلا من حسين الشحات وحمدي فتحي

ق 70: إصابة حسام عاشور بعد اصطدام مع محمد عطوة

ق 65: خروج كهربا ومحمد شريف ونزول مروان محسن وصلاح محسن

ق 60: جووول محمد شريف والثالث

ق 56: 3 تبديلات من حسام حسن بخروج كريم يحيى وعمار حمدي ونزول حسام عاشور وفوزي الحناوي

ق 55: فرصة خطيرة من شريف من انفراد بالمرمى بعد تمريرة ديانج ويسدد أعلى العارضة

ق 48: جووول حسين الشحات والهدف الثاني

ق 46: تسديدة قوية من رزاق سيسيه بالقدم اليسرى يبعدها الشناوي ببراعة

ق 36: محمد شريف يهدر الثاني بعد خطأ من كريم ممدوح في إبعاد الكرة لتصل له أمام المرمى ويسدد ومحمد صبحي ينقذ الكرة

ق 32: خروج طاهر محمد طاهر للإصابة ونزول حسين الشحات

ق 17: جووول كهربا والأول

انطلاق المباراة