مباشر الدوري المصري - سموحة (0)-(1) الزمالك.. حازم إمام يهدر الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي سموحة والزمالك التي تقام في ثالث جولات الدوري في ملعب برج العرب.

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ق 21: الزمالك يهدر الثاني بعد انطلاقة من بنشرقي وعرضية قابلها حازم إمام بتسديدة لكن الهاني سليمان تصدى للكرة

ق 8: جوووول الهدف الأول للزمالك عن طريق بنشرقي من ركلة جزاء

ق 7: ركلة جزاء للزمالك بعد عرقلة أوباما من قبل محمود البدري

ق 6: هدف غير محتسب للزمالك بسبب تسلل بنشرقي

انطلاق المباراة