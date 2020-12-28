صنداونز يوقف مفاوضات بيع سيرينو لـ الأهلي

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 13:24

كتب : نادر عيد

جاستون سيرينو لاعب صنداونز

أعلن نادي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي اليوم الإثنين توقف مفاوضاته مع الأهلي بشأن الاستغناء عن الجناح جاستون سيرينو.

وأوضح النادي أن السبب هو الاختلاف على القيمة المالية للصفقة.

وشدد صنداونز في بيان عبر موقعه الرسمي على علاقته الطبية بالأهلي، مشيرا إلى أنه لا يرى جدوى من الاستمرار في المفاوضات.

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وأضاف "صنداونز سيواصل الاستغناء عن لاعبين لدول أوروبية، إفريقية، وأخرى في قارات مختلفة مثلما فعل مع بيرسي تاو وكيجان دولي وبونجاني زونجو وسياكي تيني وآخرين، لكن قيمة الصفقة لابد أن تكون مناسبة لأن النادي يدفع رواتب جيدة للاعبيه".

وأتم النادي بيانه "سيرينو الآن عليه التركيز والمنافسة على مكان في التشكيل الأساسي لماميلودي صنداونز".

وأراد الأهلي التعاقد مع اللاعب المنتمي لأوروجواي والبالغ عمره 29 عاما، الذي كان هدفا أساسيا لبيتسو موسيماني مدرب القافلة الحمراء والمدير الفني السابق لصنداونز.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن المفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة بين الناديين، وصرح أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي أن النادي يفاوض اللاعب مع اقتراب فتح سوق الانتقالات الشتوية.

وصرح سيرينو نفسه لـFilGoal.com أنه يتمنى ارتداء القميص الأحمر.

وبعد غيابه عن مباراة صنداونز في ذهاب دور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا زادت رغبة الأهلي في الحصول على خدماته لأنه سيصبح قادرا على المشاركة في البطولة القارية مع الأخير.

لكن صنداونز الآن أغلق ملف الصفقة.

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