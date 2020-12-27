مجلس الوزراء: إقامة انتخابات اتحاد الكرة ممكنة.. لا نريد إجراءات ضد الكرة المصرية

الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 21:10

كتب : FilGoal

عمومية اتحاد الكرة

فتح نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، الباب أمام إقامة الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم لاختيار مجلس جديد.

وصرّح سعد عبر صدى البلد: "المجلس لم يتطرق لأمر انتخابات اتحاد الكرة في اجتماع الأزمة اليوم".

واستدرك: "لكن من الوارد أن وزير الرياضة تطرق له في سياق آخر مع رئيس الوزراء".

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وأضاف: "لا أعتقد أن هناك مشكلة في استثناء اتحاد الكرة من قرار عدم إقامة الجمعيات العمومية، لأن عدد الأندية وممثليها لا يزيد عن 200، وهذا الرقم لا يسبب مشكلة لو تم اتباع الإجراءات الاحترازية".

وأكمل: "الأمر مختلف مع الجمعيات العمومية للأندية التي يصل فيها أرقام الناخبين إلى 20 ألف و30 ألف وأكثر".

وواصل: "ليس بالضرورة أن ينتخب المندوبون في نفس الوقت، ممكن أن يصوّت كل 10 أشخاص بشكل منفصل".

وأتم: "الأهم هو إجراء الانتخابات وفقا لقانون اللجنة الأولمبية بالتوافق مع الاتحاد الدولي، لأننا يعنينا عدم اتخاذ أي إجراءات ضد الكرة المصرية، وأن تكون كل إجراءاتنا بالتوافق مع اللوائح الدولية والأولمبية".

وعيّن فيفا لجنة جديدة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، مهمتها الأساسية إجراء انتخابات قبل نهاية يناير.

اتحاد الكرة
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