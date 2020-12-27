استراحة في الدوري - كليوباترا (0)-(1) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 19:28

كتب : FilGoal

بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

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نهاية الشوط الأول

ق. 27 أحمد فتحي يخترق ويرسل تمريرة للخلف يقابلها عمر جابر بتصويبة من حدود منطقة الجزاء لكن فوق المرمى.

ق. 12 جووول أول لبيراميدز. كرة ثابتة ينفذها عبد الله السعيد وتمر من الجميع، ليقابلها علي جبر بلمسة في المرمى مسجلا الأول.

ق. 4 أنتوي يطالب بالحصول على ركلة جزاء

بداية المباراة

في الدوري بيراميدز سيراميكا
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