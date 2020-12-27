جلوب سوكر - الأهلي يفوز بجائزة النادي الأكثر تتويجا بالشرق الأوسط بالقرن 21
الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 17:48
كتب : FilGoal
فاز الأهلي المصري بجائزة النادي الأكثر تتويجا في الشرق الأول بالقرن 21 المُقدَمة من "جلوب سوكر"
وتسلّم محمود الخطيب رئيس الأهلي الجائزة في الإمارات العربية المتحدة.
وصرّح الخطيب أثناء تسلُم الجائزة: "وجود الأهلي في مثل هذا الاحتفال هو شرف كبير كممثل للمنطقة العربية والإفريقية".
وأكمل: "نحاول بقدر الإمكان أن نحقق نجاحات عالمية ونتمنى أن نستطيع تحقيق ذلك".
وأتم: "نتمنى أن يكون القادم أفضل بإذن الله".
نادي #الأهلي المصري يتوج بجائزة #جلوب_سوكر للنادي الأفضل في الشرق الأوسط @Globe_Soccer @AlAhly pic.twitter.com/ygL14d7u2v— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) December 27, 2020
وحصد الأهلي الجائزة عن إنجازاته في أول عقدين من القرن 21، والتي شهدت تتويجه بدوري أبطال إفريقيا 7 مرات، بالإضافة إلى عدة مشاركات في كأس العالم للأندية.
وكان الأهلي مرشحا أيضا لجائزة نادي القرن عالميا، لكنها آلت لـ ريال مدريد.