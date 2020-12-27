إجازة لـ ميسي ويغيب عن برشلونة ضد إيبار

الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 14:31

كتب : محرر في الجول

ميسي

عاد لاعبو برشلونة للتدريبات اليوم الأحد في غياب ليونيل ميسي الذي سيحصل على راحة إضافية.

وقرر رونالدو كومان المدير الفني لبرشلونة منح ميسي راحة إضافة ليسافر إلى الأرجنتين لقضاء عطلة الكريسماس ويغيب عن مباراة برشلونة وإيبار يوم الثلاثاء في الليجا.

وكان لاعبو برشلونة حصلوا على إجازة من التدريبات بعد الفوز على ريال بلد الوليد يوم الثلاثاء الماضي.

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وسيحصل اللاعبون على راحة من التدريبات يومي الأربعاء والخميس بعد مواجهة إيبار المقبلة في الليجا.

وبالتالي، لن يعود ميسي إلى تدريبات برشلونة قبل يوم الجمعة المقبل استعدادا لمواجهة هويسكا.

وينتظر كومان استعادة عثمان ديمبيلي ضد إيبار بعد تعافيه من الإصابة.

برشلونة ميسي
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