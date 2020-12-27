خبر في الجول – إدارة الإسماعيلي تميل للمدرب الأجنبي

كشف مصدر داخل الإسماعيلي، أن إدارة الدراويش تميل لتعيين مدربا أجنبيا، بدلا من طلعت يوسف الذي اعتذر عن عدم استكمال المهمة.

وأوضح المصدر لـ FilGoal.com: "الاتجاه الحالي هو استمرار المدرب الحالي محمد وهبة مع المدرب الأجنبي الجديد، مع إعادة تشكيل الجهاز الفني للفريق".

وأكمل "ستكون مباراة أسوان الأخيرة لوهبة كمدير فني للفريق".

ومن المنتظر أن يحسم وهبة موقفه من الاستمرار مع المدير الفني الجديد، بعد لقاء زهرة الجنوب.

وتواجد طلعت يوسف الخميس في الإسماعيلية لبدء مهمته مع الفريق، قبل أن يرحل بشكل رسمي.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق ترك طلعت يوسف لمران الإسماعيلي بسبب خلاف مع أحد مسؤولي النادي. (طالع التفاصيل)

واجتمع مجلس إدارة نادي الإسماعيلي مباشرة بعد رحيل طلعت يوسف عن التدريبات، قبل أن يصدر النادي بيانه باعتذار المدرب عن عدم الاستمرار في منصبه.

رحيل طلعت يوسف يأتي بعد 48 ساعة من قرار تعيينه كمدير فني للإسماعيلي خلفا للبرازيلي ريكاردو.

وحصد الإسماعيلي 3 نقاط من 4 مباريات في الدوري ليتواجد في المركز الرابع عشر.