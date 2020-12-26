مباشر في إنجلترا - أرسنال (1) (0) تشيلسي.. لاكازيت يتقدم

يحل تشيلسي ضيفا على أرسنال في ملعب الإمارات بالجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

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ق.35 جووووووول أول لـ أرسنال بواسطة أليكساندر لاكازيت

ق.33 كييران تييرني يتحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة ريز جيمس

ق.25 هجوم خطير من أرسنال بعد انطلاق بيليرين من الجهة اليمنى قبل أن يرسل عرضية إلى الشاب رو سميث، لكن الأخير وصل متأخرا ولم يسجلها

ق.13 ميسون ماونت ينفذ ركلة حرة مباشرة تلامس القائم الأيسر لـ أرسنال وتخرج من الملعب

ق.1 تهديد في الثانية 32 بعد عرضية بيليرين وتسديدة مارتينيلي التي تمر جانبية

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل