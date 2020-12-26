سولشيار: يريدون أن نحقق الفوز في كل مباراة لكن الحقيقة هي أننا لا نستطيع ذلك

يرى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فريقه لا يستطيع تحقيق الانتصارات بشكل مستمر في كل المباريات، وذلك بعد التعادل مع ليستر سيتي.

وتعادل مانشستر يونايتد مع ليستر سيتي بهدفين لكل فريق، في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشيار عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "يريدون الفوز في كل مباراة وأريد أن أحقق الفوز في كل المباريات، لكن الحقيقة هي أنك لا تستطيع فعل ذلك".

وأضاف "كنت سعيد برؤية اللاعبين محبطين في غرفة الملابس، لأنه قد يكون من الجيد أن تعود بنقطة أمام ليستر في ملعبهم، ومن الجيد أن يكون طموحات اللاعبين أعلى من ذلك ولهذا كانوا يشعرون بالإحباط".

وأكمل "نشعر بخيبة أمل أننا لم نحقق الفوز اليوم، لأننا كان لنا الكثير من الفرص وكان بإمكاننا القضاء على المباراة".

وعن هدف ماركوس راشفورد قال: "أنا سعيد لأنه سجل وكان هدفا جيدا، لكنه يعلم أن الفرصة الأولى التي أهدرها كانت كبيرة".

وانتقل للحديث عن إصابة فيكتور ليندلوف قائلا: "لا أعرف ما إذا كانت إصابته كبيرة، ولكن لم أستطع المخاطرة به في مباراة كاملة أمام ليستر".

وأشار "كما أنني سعيد بوجود إريك بايلي ضد سرعة جيمي فاردي الكبيرة".

وأتم تصريحاته "لدينا يوم إضافي للتعافي سنحاول استغلاله جيدا، نقطة واحدة أمام ليستر ليست أسوأ نتيجة لكننا نشعر بخيبة أمل لعدم أخذ النقاط الثلاثة ضد فريق صعب".