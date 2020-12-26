سولشيار: يريدون أن نحقق الفوز في كل مباراة لكن الحقيقة هي أننا لا نستطيع ذلك

السبت، 26 ديسمبر 2020 - 18:23

كتب : FilGoal

أولي جونار سولشاير - مانشستر يونايتد

يرى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فريقه لا يستطيع تحقيق الانتصارات بشكل مستمر في كل المباريات، وذلك بعد التعادل مع ليستر سيتي.

وتعادل مانشستر يونايتد مع ليستر سيتي بهدفين لكل فريق، في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشيار عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "يريدون الفوز في كل مباراة وأريد أن أحقق الفوز في كل المباريات، لكن الحقيقة هي أنك لا تستطيع فعل ذلك".

أخبار متعلقة
تقارير: لإعادة اللقب الغائب منذ 75 عاما.. أريس يريد ضم وردة في الشتاء ميسي: جوارديولا ولويس إنريكي هما الأفضل في مسيرتي لا فائز اليوم.. ليستر ومانشستر يتعادلان لمصلحة ليفربول

وأضاف "كنت سعيد برؤية اللاعبين محبطين في غرفة الملابس، لأنه قد يكون من الجيد أن تعود بنقطة أمام ليستر في ملعبهم، ومن الجيد أن يكون طموحات اللاعبين أعلى من ذلك ولهذا كانوا يشعرون بالإحباط".

وأكمل "نشعر بخيبة أمل أننا لم نحقق الفوز اليوم، لأننا كان لنا الكثير من الفرص وكان بإمكاننا القضاء على المباراة".

وعن هدف ماركوس راشفورد قال: "أنا سعيد لأنه سجل وكان هدفا جيدا، لكنه يعلم أن الفرصة الأولى التي أهدرها كانت كبيرة".

وانتقل للحديث عن إصابة فيكتور ليندلوف قائلا: "لا أعرف ما إذا كانت إصابته كبيرة، ولكن لم أستطع المخاطرة به في مباراة كاملة أمام ليستر".

وأشار "كما أنني سعيد بوجود إريك بايلي ضد سرعة جيمي فاردي الكبيرة".

وأتم تصريحاته "لدينا يوم إضافي للتعافي سنحاول استغلاله جيدا، نقطة واحدة أمام ليستر ليست أسوأ نتيجة لكننا نشعر بخيبة أمل لعدم أخذ النقاط الثلاثة ضد فريق صعب".

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي ليستر سيتي سولشاير
نرشح لكم
أخر الأخبار
سولشيار: يريدون أن نحقق الفوز في كل مباراة لكن الحقيقة هي أننا لا نستطيع ذلك دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقارير: لإعادة اللقب الغائب منذ 75 عاما.. أريس يريد ضم وردة في الشتاء 19 دقيقة | المحترفون
رئيس الوزراء أثناء تفقد صالة استاد القاهرة: تكليفات من الرئيس لخروج مصر 2021 بأعلى مستوى 23 دقيقة | رياضات أخرى
الأهلي: الخطيب إلى الإمارات لاستلام جائزة من جلوب سوكر 48 دقيقة | مصر
ميسي: جوارديولا ولويس إنريكي هما الأفضل في مسيرتي 58 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – سانت إيتيان يرفع عرضه لضم مصطفى محمد إلى 4 مليون دولار في انتظار رد الزمالك ساعة | ميركاتو
سيرينو لـ في الجول: أتمنى موافقة صنداونز على عرض الأهلي.. الجميع يريد اللعب مع الأفضل في إفريقيا ساعة | الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا: خبرتنا سلاحنا ضد بيراميدز ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 2 خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا 3 أبو تريكة: صلاح أخبرني بأنه يشعر بالضيق.. ولن أفصح عن السر 4 اتحاد الكرة يعلن تأجيل قمة الدوري.. ولعب مؤجلات الجولة الثالثة في مكانها
قد ينال إعجابك