مباشر في إنجلترا - ليستر سيتي (1)-(1) مانشستر يونايتد.. تبديل اضطراري

السبت، 26 ديسمبر 2020 - 14:32

كتب : FilGoal

راشفورد يحتفل بهدف مانشستر يونايتد الأول في ليستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

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ق. 65 توانزيبي يشارك بدلا من ليندلوف المصاب.

ق. 59 راشفورد ينفرد من منتصف الملعب ويسدد لكن كاسبر شمايكل يتألق ويتصدى لها.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 36 رأسية من برونو فيرنانديز فوق المرمى.

ق. 31 جووول التعااادل سريعا عن طريق هارفي بارنيز من تصويبة على يمين دي خيا.

ق. 22 جووول أول لمانشستر يونايتد. برونو فيرنانديز يصنع وهو ساقط على الأرض، وراشفورد يسجل الأول في مرمى ليستر.

بداية المباراة

في إنجلترا ليستر سيتي مانشستر يونايتد
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