الأهلي لـ في الجول: نؤيد قرار الأوليمبية.. الإجراءات أولوية للحفاظ على النشاط الرياضي

السبت، 26 ديسمبر 2020 - 13:56

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - كرة طائرة

يؤيد النادي الأهلي قرار اللجنة الأوليمبية بتعليق النشاط الرياضي لألعاب الصالات، لحين تطبيق نظام جديد للحماية من فيروس كورونا.

وقال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي في تصريحات لـFilGoal.com: "سنتعامل مع القرار بكل الالتزام والاحترام لأنه يهدف للحفاظ على سلامة اللاعبين وضمان لاستمرار النشاط".

وأوضح "إذا تفشى الفيروس بسبب النشاط الرياضي، قد يؤدي ذلك إلى توقفه ولكن مع التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية وضمان منع انتشار العدوى سيكون هناك استمرار للنشاط ".

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مرجان أتبع "الرياضة ليست هواية، ولكنها مصدر رزق لقطاع عريض من الناس في المجتمع المصري، والحفاظ عليه وحمايته أولوية ومهمة كبيرة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية يساعد على عدم التوقف في ظل انتشار الجائحة".

المدير التنفيذي أتم نطبق معايير صارمة داخل الأهلي أثناء التدريبات تحت إشراف لجنة طبية تتابع كل ما يحدث مع مسحات للفرق الرياضية ولن نتهاون أبدا في التأكد من سلامة لاعبينا، وأيضا نطالب ونساعد في ضرورة الحفاظ على استمرار النشاط الرياضي في كافة اللعبات لأبعاده الاقتصادية والرياضية والاجتماعية. يجب أن تتحد الجهود ويتكاتف الجميع ويكون هناك وعي للسير في الاتجاهين معا".

كانت اللجنة الأوليمبية المصرية قد أصدرت قرارا بتعليق كافة البطولات المقامة داخل صالات مغلقة، ماعدا البطولات التي تطبق نظام الكبسولة المغلقة التي تنص على وضع جميع الفرق المشاركة في البطولة في فندق واحد طوال فترة البطولة وعمل المسحات اللازمة لهم جميعاً بشكل دورى للحد من فرص انتشار فيروس كورونا.

الأهلي اللجنة الأوليمبية محمد مرجان
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