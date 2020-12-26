الأوليمبية تقرر تعليق بطولات الصالات "باستثناء مطبقين نظام الكبسولة المغلقة"

قررت اللجنة الأوليمبية المصرية تعليق كافة البطولات التي تقام بالصالات المغلقة لحين إشعار آخر بسبب ارتفاع عدد حالات كورونا في مصر.

وحسب البيان الصادر عن اللجنة الأوليمبية، فإن القرار سيسمح بإقامة البطولات في حالة قيام الاتحاد المسئول عن اللعبة بإتخاذ كافة الإجراءت الاحترازية واستخدام نظام الكبسولة المغلقة التي تنص على وضع جميع الفرق المشاركة في البطولة في فندق واحد طوال فترة البطولة وعمل المسحات اللازمة لهم جميعاً بشكل دورى للحد من فرص انتشار فيروس كورونا.

نظام الكبسولة المغلقة يشمل بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي ستقام في مصر خلال الشهر المقبل، فيما لا ينطبق على الدوريات المحلية لكرة اليد، والسلة، والطائرة.

وجاء نص بيان اللجنة الأوليمبية كالتالي:

بالإشارة إلى ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا بناء على التقارير المعلنة من وزارة الصحة المصرية في الأونة الأخيرة وبالاشارة على قرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات والافراح وسرادق العزاء في القاعات المغلقة، وبعد مراجعة أكواد وزارة الشباب والرياضة المنظمة لاستئناف النشاط الرياضي في ظل جائحة كوفيد ١٩.

فإن اللجنة الأولمبية المصرية قررت الأتي:

تعليق إقامة جميع البطولات التي تقام بالصالات المغلقة اعتبارا من تاريخه، ويسمح بإقامة البطولات في حالة قيام الاتحاد المسئول عن اللعبة بإتخاذ كافة الإجراءت الاحترازية واستخدام نظام الكبسولة المغلقة التي تنص على وضع جميع الفرق المشاركة في البطولة في فندق واحد طوال فترة البطولة وعمل المسحات اللازمة لهم جميعاً بشكل دورى للحد من فرص إنتشار الفيروس، وذلك تحت إشراف ومتابعة رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، التقرير رسمي معتمد من سيادته ومن رئيس الاتحاد.

لا تقام البطولة إلا بعد اعتماد الإجراءات الاحترازية من اللجنة الطبية بالاتحاد. واللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية المصرية وتحديد مكان إقامة البطولة ومكان إقامة اللاعبين ووسائل الانتقال من وإلى مكان الإقامة ومكان المنافسة.

يلتزم الاتحاد بتسليم نتائج المسحات لجميع المشاركين في الحدث من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وحكام.. إلخ. على أن يتم عمل المسحات من خلال جهات معتمدة، ولا يسمح بدخول أي فرد إلى مكان المنافسات بدون نتيجة المسحات.

تعليق إقامة أي تجمعات للمنتخبات الرياضية أو معسكرات إلا في حالة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واستخدام نظام الكبسولة المغلقة للاعبين المقيمين بالمعسكر أو التجمع. مع الحفاظ على نظام المسحات الدورية) تحدد دورية المسحات بواسطة اللجنة الطبية بالاتحاد واللجنة الطبية للجنة الأوليمبية.

واللجنة الأولمبية المصرية واللجنة الطبية بها ترجو من جميع الاتحادات والفرق الرياضية بالالتزام بالتعليمات حرصاً منا على سلامة جميع أبنائنا من الرياضيين وحتى انتهاء هذه الجائحة .