مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0) (0) البنك الأهلي.. الشوط الثاني

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 - 19:28

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - الصورة من حساب النادي عبر فيسبوك

يستقبل الإسماعيلي نظيره البنك الأهلي على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــنــا

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ق.60 الإسماعيلي يسجل هدفا يلغيه الحكم بداعي التسلل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.41 تسديدة من أري بابل تصطدم بالدفاع وتمر إلى ركلة ركنية

ق.37 فرصة خطيرة للإسماعيلي بعد انطلاقة مدبولي عقب تمريرة شكري نجيب، لكن التسديدة مرت جانبية

ق.34 تسديدة رائعة من محمد عادل تمر بجوار قائم البنك الأهلي بقليل

ق.25 أحمد علي يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول بعد عرضية أحمد ياسر واستلام رائع من مهاجم إنبي السابق لكن تسديدته تمر جانبية

ق.10 بطاقة صفراء لـ محمود الزنفلي حارس مرمى البنك الأهلي بعد تعطيل رمية تماس

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الإسماعيلي البنك الأهلي الدوري المصري في الدوري
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