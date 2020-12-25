مباشر – غزل المحلة (1) - (1) طلائع الجيش.. خطورة متبادلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي غزل المحلة وطلائع الجيش التي تقام في الجولة الرابعة من الدوري.

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ق. 67 خلفية مزدوجة من أحمد حسن في يد بسام.

ق. 59 محمد شعبان يخترق ببراعة ويسدد كرة يتصدى لها عمرو شعبان قبل أن يبعدها هاني عادل قبل متابعة عمرو جمال.

ق. 57 تصويبة رائعة من عبده يحيى، يحولها محمد بسام إلى ركنية.

ق. 46 عرضية رائعة من أحمد أباظة يفشل موزيس في تحويلها في المرمى وتمر إلى ركلة مرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45+2 جووول التعااادل. مخالفة ينفذها أحمد سمير، ويقابلها عمرو جمال برأسية في مرمى المحلة.

ق. 35 ناصر منسي يتسلم كرة داخل منطقة الجزاء ثم يسدد بخلفية مزدوجة في الدفاع وتتحول إلى ركنية.

ق. 33 عرضية من حسين السيد يبعدها عمرو شعبان ويتابعها أحمد سمير برأسية لكن فوق المرمى بقليل.

ق. 30 أحمد سمير أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء، قابلها ناصر منسي بتسديدة مباشرة من على القائم الأول ولكن ارتطمت بجسد الحارس عمرو شعبان وخرجت خارج الملعب.

ق. 21 تصويبة قوية من حسين السيد من الجهة اليسرى، وعمرو شعبان يتصدى لها ويبعدها عن مرماه.

ق. 9 جوووول أوول لغزل المحلة. انطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق هاني عادل وعرضية يبعدها الحارس، ويكملها أحمد الشيخ في المرمى مسجلا الهدف الأول.

انطلاق المباراة.