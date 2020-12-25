الزمالك يكشف سبب خروج ساسي من مران الفريق

أعلن الزمالك سبب خروج فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق من مران اليوم الجمعة وعدم استكماله له استعدادا للقاء سموحة.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وأوضح الموقع الرسمي للزمالك أن اللاعب التونسي تعرض لكدمة خفيفة في المران فضل معها طبيب الفريق محمد أسامة منحه الراحة حرصا على سلامته.

ولم يستطع ساسي المشاركة في التقسيمة وخاض ما تبقى من المران في الجيمانزيوم.

ويستعد الزمالك للقاء سموحة يوم الإثنين المقبل في ثالث جولات الدوري.

وكان الزمالك بدأ موسمه في الدوري بالفوز على المقاولون بهدفين مقابل لا شيء قبل التعادل مع بيراميدز بهدف لمثله.