الزمالك يكشف سبب خروج ساسي من مران الفريق

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 - 15:49

كتب : إبراهيم رمضان

فرجاني ساسي في مران الزمالك

أعلن الزمالك سبب خروج فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق من مران اليوم الجمعة وعدم استكماله له استعدادا للقاء سموحة.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وأوضح الموقع الرسمي للزمالك أن اللاعب التونسي تعرض لكدمة خفيفة في المران فضل معها طبيب الفريق محمد أسامة منحه الراحة حرصا على سلامته.

ولم يستطع ساسي المشاركة في التقسيمة وخاض ما تبقى من المران في الجيمانزيوم.

أخبار متعلقة
مران الزمالك – عبد الشافي وعبد الله جمعة يواصلان التأهيل.. ومحاضرة فنية من باتشيكو نهائي القرن ليس على القمة.. تعرف على أكثر ما بحث عنه المصريون في 2020 حسين السيد: من المستبعد توقيع ساسي لناد آخر.. هو أحد أبناء الزمالك المخلصين

ويستعد الزمالك للقاء سموحة يوم الإثنين المقبل في ثالث جولات الدوري.

وكان الزمالك بدأ موسمه في الدوري بالفوز على المقاولون بهدفين مقابل لا شيء قبل التعادل مع بيراميدز بهدف لمثله.

ساسي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
موساشيو إلى لاتسيو 16 دقيقة | الدوري الإيطالي
في خطاب رسمي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في 3 أزمات تحكيمية 25 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: مستقبل جاتوزو مرتبط بمواجهة سبيزيا.. وبينيتث الأقرب لخلافته 36 دقيقة | الدوري الإيطالي
فيفا يدعو مجاهد لحضور مونديال الأندية 49 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
استراحة مونديال اليد – مصر (13)-(16) الدنمارك.. نهاية الشوط الأول 57 دقيقة | مصر 2021
مونديال اليد - حارس إسبانيا لـ في الجول: تحقيق المونديال وارد لكل الفرق.. وأحمد الأحمر لديه شهرة عالمية ساعة | مصر 2021
برباتوف: مانشستر يونايتد لا يحتاج سانشو.. سيكون فان دي بيك رقم 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف أسباب غياب رباعي الزمالك عن مواجهة المقاصة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 4 تعرف على تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك