بو جلبان: أتمنى حصد الألقاب مع الصفاقسي.. زيادة المحترفين التونسيين لقيمة الدوري المصري

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 - 00:13

كتب : FilGoal

أنيس بوجلبان - علي معلول

تمنى أنيس بوجلبان لاعب الأهلي السابق والمدير الفني الحالي لفريق الصفاقسي، تحقيق الألقاب مع فريقه التونسي في تجربته الجديدة.

وقال بوجلبان عبر قناة أون تايم سبورتس: "مسؤولية كبيرة إدارة فريق بحجم الصفاقسي كنادي عريق وكبير".

وتابع "نقدم نتائج جيدة على مستوى البطولات المحلية والقارية في الوقت الحالي، ولدينا مواجهة صعبة أمام مولودية الجزائر في دوري الأبطال".

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وأوضح "نلعب مباراة الذهاب في الجزائر وأعتقد أن التأهل يجب أن يحسم هناك قبل مواجهة الإياب".

ويلعب الصفاقسي أمام مولودية الجزائر ذهابا في 28 ديسمبر والإياب في 5 يناير بدور 32 من دوري أبطال إفريقيا".

وبالحديث عن زيادة عدد المحترفين التوانسة في مصر إلى 15 لاعبا قال: "ذلك بسبب قيمة الدوري المصري الذي بات طموح اللاعبين هنا في تونس خاصة مع تألق معلول وساسي".

وبالحديث عن الأهلي تابع حديثه "الأهلي قادر على تقديم أداء جيد في كأس العالم للأندية".

وأضاف "مباراة نهائي دوري الأبطال كانت مميزة جدا وهدف أفشة كان قاتلا، لكن المستوى مميز والزمالك قدم أداء مميز لكن كما يقال النهائي يربح لا يلعب".

وكشف بوجلبان "بالطبع كنت أشجع الأهلي في نهائي إفريقيا، لعبت للفريق وعلاقتي كبيرة بالنادي وجمهوره وسعيد بعودته لمكانته الطبيعية".

وعن القيادة الفنية تابع حديثه "وقت تولي موسيماني للأهلي كان مميزا بعد رحيل فايلر، لو وصل مدرب أوروبي بدلا منه كان من الممكن أن يفقد لقب إفريقيا بسبب عدم علمه بصورة كبيرة بالبطولة عكس موسيماني".

وشدد "مازلت في بداياتي وأسعى لتحقيق أهدافي والألقاب مع فريق الصفاقسي وأتمنى تكون تجربتي ناجحة".

وعن اختيار لاعب واحد هو الأفضل في الأهلي، أتم تصريحاته "علي معلول".

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