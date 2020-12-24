مباشر في الدوري - وادي دجلة (1) - (2) سموحة.. جوووول صديق الأمس

يستضيف وادي دجلة فريق سموحة ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويحتل وادي دجلة المركز التاسع برصيد 4 نقاط من مباراتين بينما سموحة في المركز 12 برصيد نقطتين من نفس عدد المباريات.

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ق82 جوووول رفيق كابو يسجل الهدف الثاني لسموحة

ق75 استمرار محاولات الفريقين لخطف هدف الفوز

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق11 جووول التعادل عن طريق حسام حسن

ق2 جووول أمير عادل يسجل الأول لدجلة

انطلاق المباراة