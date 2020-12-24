كومان: لا توجد مكافآت مالية لأصحاب المركز الرابع.. وأتحدث مع ميسي حول أشياء أخرى غير الكرة

الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 16:28

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - رونالد كومان

قال رونالد كومان مدرب برشلونة إن فريقه يجب أن ينافس على الألقاب مهما كانت الظروف، يجب أن تكون تلك هي العقلية، مشيرا إلى أنه يتحدث مع قائد فريقه ليونيل ميسي حول العديد من الأشياء وليس كرة القدم فقط.

وصرح كومان في حوار أجراه مع الصحفيين ونقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية قائلا: "أعتقد في نهاية المطاف يجب أن نلعب من أجل الفوز بالمباريات والألقاب".

وواصل "لا توجد إضافات أو علاوات لإنهاء الموسم في المركز الرابع، تمنح مثل تلك الإضافات لإنهاء الموسم في المركز الأول، تلك العقلية يجب أن تتواجد هنا، لا يمكننا أن نتكيف على الأقل من ذلك".

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وأكمل "برشلونة مازال فريقا يجب أن يفوز، نعلم أننا غيرنا الكثير من الأشياء، لكن مازلنا نتطلع إلى الأفضل ونطالب به، تلك كانت العقلية ويجب أن نستمر بها".

وتابع "إن كان ميسي لائقا فسيلعب، ليونيل أصبح بالطبع أكبر سنا من ذي قبل، لكنه لاعب يحب التواجد والمشاركة والفوز بالمباريات، يستمتع كل يوم في التدريبات ويشارك في كل شيء".

وأردف "كمدرب أتحدث مع لاعبي وأتحدث مع ليونيل أيضا عن أشياء أخرى، لأنه قائد الفريق، نناقش العديد من الأشياء وليس كرة القدم فقط".

واسترسل "أنسو فاتي وبيدري مازالا في الـ18 والـ17 من عمرهما، لكن ما قاما به أن يتواجدا في هذه السن الصغيرة مع فريق بحجم برشلونة هو أمر كبير جدا، في حالة بيدري، أن يأتي من لاس بالماس ويلعب في مباريات ضد ريال مدريد ويوفنتوس بمستوى يظهر أنه لاعب رائع".

وتابع "حينما تحدث لك مثل تلك الأشياء، أو أن يمرض المقربين منك، تتغير الحياة".

وأضاف "بعدما تعرضت لأزمة قلبية فكرت حول الأشياء بشكل مختلف، ربما، الفرصة لتدريب برشلونة كانت الآن أو أبدا، أنا في الـ57 من عمري، كنت مدربا لسنوات عديدة، لا أريد أن ينتهي بي المطاف في عالم التدريب وأنا في الـ70 من عمري، اللحظة كانت قد حانت وقتها".

وأتم "الموقف المالي لبرشلونة معقد جدا، لأنك لا تملك أي شيء في يديك، لكنني سأقول دوما، إن كنا هادئين فكل شيء سيصبح أفضل، أي فريق يحتاج لدرجة معينة من الهدوء للنجاح".

وتعرض كومان لأزمة قلبية قبل 3 أشهر من الأخبار التي ربطته بتدريب برشلونة خلفا لكيكي سيتيين.

وأظهرت البيانات المالية لنادي برشلونة في 2019-2020 بأن دينه قد تضاعف، إذ ارتفع من 217 مليون يورو إلى 488 مليون في يونيو 2020.

برشلونة في إسبانيا الدوري الإسباني
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