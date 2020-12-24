سولشاير: لا أتذكر أن حارس يونايتد لمس الكرة أمام إيفرتون

أشاد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بما قدمه لاعبيه في مباراة إيفرتون بربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وانتصر يونايتد على مضيفه إيفرتون الأربعاء في ملعب جوديسون بارك بهدفين دون رد ليتأهل لنصف النهائي.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد كانت بداية جيدة للغاية. في أول 20 أو 25 دقيقة اعتقدت أننا كنا ممتازين، كان يجب أن نتقدم بفارق واحد أو اثنين أو ثلاثة، لكن روبن أولسن قام ببعض التصديات الجيدة".

وأضاف "سيطروا على الكرة قبل نهاية الشوط الأول بقليل، لكن في الشوط الثاني، اعتقدت أننا سيطرنا على المباراة. لا أستطيع أن أتذكر أن دين هندرسون لمس الكرة حقًا".

وتابع "كنا في منطقة الجزاء باستمرار، وكان لدينا بعض الركنيات، وقمنا بمجموعة من التمريرات، وحظينا بعرضيات وفرص".

وأتم "أشعر بخيبة أمل بعض الشيء لأننا لم نتقدم بهدف أو هدفين، لكن كان أداء ممتازًا في الشوط الثاني أيضًا".

يحب إدينسون كافاني التسجيل في مرمى إيفرتون إذ أن 50% من أهدافه مع مانشستر يونايتد جاءت في مرمى التوفيز.

سجل هدفا المباراة كافاني وأنتوني مارسيال في الدقائق 88 والخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وأصبح ذلك التأهل هو الثاني على التوالي ليونايتد لنصف نهائي كأس الرابطة تحت إمرة مدرب الفريق أولي جونار سولشاير.

ومنذ انضمام كافاني ليونايتد سجل أربعة أهداف سجل منهم هدفين ضد إيفرتون.