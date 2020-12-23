اجتماع صبحي ومجاهد يستعرض خطة اللجنة الثلاثية لإجراء الانتخابات

اجتمع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية وعضويها محمد الشواربي وأحمد حسام عوض، وخلال الاجتماع عرض مجاهد خطة اللجنة لإدارة اتحاد الكرة وما تتضمنه من خطوات قانونية وإدارية ليتسنى إجراء انتخابات اتحاد الكرة وفقا للوائح والأطر القانونية.

وقال بيان صادر عن وزارة الرياضة: "تناول اللقاء بحث كافة الموضوعات والملفات الخاصة بإدارة الاتحاد خلال الفترة المقبلة وفى مقدمتها التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإكمال خارطة الطريق ونتائج التحقيقات الخاصة بملابسات إصابة العديد من لاعبي المنتخب المصرى للشباب بفيروس كورونا أثناء تواجدهم بتونس لخوض منافسات الدورة المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية".

ومن جانبه، أكد وزير الرياضة بحسب البيان للجنة "ضرورة العمل على استمرار استقرار منظومة كرة القدم المصرية سواء فيما يتعلق بالاستعدادات الخاصة بالمنتخبات المصرية وارتباطاتها ومنافساتها الدولية ، وكذلك العمل على استقرار المنافسات المحلية للأندية المصرية وارتباطاتها القارية، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم وتوفير الدعم والرعاية الكاملة لمنظومة لكرة القدم المصرية حرصاً على استقرار المنظومة وجميع مفرداتها في الاتحاد المصري لكرة القدم والمنتخبات والأندية".

وأضاف البيان "استعرض مجاهد خطة اللجنة الثلاثية خلال الفترة المقبلة وما تتضمنه من خطوات قانونية وإدارية سيتم عرضها تباعاً وتفصيلياً على السيد الدكتور وزير الشباب والرياضة حتى يتسني لهم إجراء الانتخابات وفقاً للوائح والأطر القانونية ".

وأتم البيان "وأوضح مجاهد حرص اللجنة الثلاثية على استكمال مهمتها والحفاظ على استقرار منظومة كرة القدم المصرية وتوفير كافة الإمكانات والمتطلبات بما يضمن استقرار منظومة الكرة المصرية في ضوء الحرص الكامل على مصلحة الوطن".

أين المشكلة؟

شدد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية أنه يرغب في إجراء انتخابات اتحاد الكرة، ولكن في شهر يوليو المقبل بحسب قانون الرياضة.

وقال حطب عبر قناة ON E: "القانون المصري مطابق لكل المعايير الدولية. قانون الرياضة معتمد من كامل الاتحادات الدولية الأولمبية ومن بينها فيفا".

وأضاف "نريد انتخابات في اتحاد الكرة بالطبع لكن لابد من تطبيق القانون. تبعات عدم اتباع القانون ستؤدي للطعن على الانتخابات وبالتالي إلغائها".

وأوضح "الاتحادات الدولية تحترم القوانين المحلية. كان هناك قوة قاهرة وهي كورونا وبالتالي تخطينا تاريخ 31 أكتوبر الذي يعد بحسب القانون آخر يوم لإجراء الانتخابات. الحل بقاء اللجنة الحالية حتى تاريخ الجمعية العمومية المقبلة في شهر يوليو المقبل".

وأتم "الالتزام بالقانون لا يمكن اعتباره تدخلا حكوميا".

وفي وقت سابق، صرح أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المديرة لاتحاد الكرة، والمكلفة بإجراء انتخابات قبل يوم 31 يناير المقبل: "الانتخابات ستتم بإشراف كامل من فيفا مع التنسيق مع أجهزة الدولة حتى نُظهر شكل مصر واتحاد الكرة بالمظهر اللائق لـ 100 سنة من كرة القدم في مصر تحت مظلة اتحاد الكرة".

وأوضح "سنعرض على السادة المسؤولين يوم الأحد المقبل خططنا لإجراء الانتخابات بكل أركانها لاستثناء اتحاد الكرة من قرار وقف الجمعيات العمومية وعرض العواقب التي قد تحدث حال عدم إجراء الانتخابات".

وأكمل "أمامنا حتى 31 يناير لإجراء الانتخابات. في 1 فبراير ينتظر فيفا مجلس إدارة منتخب للاتحاد ونتمنى ألا نصل لهذا التاريخ دون ذلك. نثق في تفهم أجهزة الدولة لذلك".

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