انتهت – إيفرتون (0) - (2) مانشستر يونايتد.. الشياطين الحُمر إلى نصف النهائي

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 21:44

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديش - مانشستر يونايتد - إيفرتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إيفرتون ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب جوديسون بارك في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

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ق90+5: جووووول ثان ليونايتد عن طريق مارسيال بعد انفراد تام بالمرمى إثر بينية من راشفورد.

ق88: جووووول أول ليونايتد عن طريق كافاني بتسديدة يسارية قوية من على حدود منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد إيفرتون
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