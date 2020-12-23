انتهت – إيفرتون (0) - (2) مانشستر يونايتد.. الشياطين الحُمر إلى نصف النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إيفرتون ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب جوديسون بارك في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

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ق90+5: جووووول ثان ليونايتد عن طريق مارسيال بعد انفراد تام بالمرمى إثر بينية من راشفورد.

ق88: جووووول أول ليونايتد عن طريق كافاني بتسديدة يسارية قوية من على حدود منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

انطلاق المباراة.