التشكيل – برونو وبوجبا وفان دي بيك أساسيون ضد إيفرتون

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 21:06

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - بول بوجبا - مانشستر يونايتد

دفع أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بالقوة الضاربة في تشكيل فريقه المستدعى للقاء إيفرتون اليوم الأربعاء.

ويحل يونايتد ضيفا على إيفرتون لملاقاته في ملعب جوديسون بارك في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وجاء تشكيل يونايتد كالتالي:

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في حراسة المرمى: دين هندرسون

في الدفاع: أليكس تيلليس- هاري ماجواير- إيريك بايللي- أكسيل توانزيبي

في الوسط الدفاعي: نيمانيا ماتيتش- بول بوجبا

في الوسط الهجومي: دوني فان دي بيك- برونو فيرنانديز- ماسون جرينوود

في الهجوم: إدينسون كافاني

مانشستر يونايتد إيفرتون
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