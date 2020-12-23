إيقاف لاعب أتليتكو مدريد 10 أسابيع بسبب خرق قواعد الرهان

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف اللاعب كيران تريبيير مدافع أتليتكو مدريد لمدة 10 أسابيع بعد إدانته بخرق قواعد الرهان.

كيران تريبيير النادي : نيوكاسل يونايتد أتلتيكو مدريد

وبذلك لن يلعب الإنجليزي البالغ عمره 30 عاما أي مباراة محلية أو قارية أو دولية حتى 28 فبراير المقبل.

ما يعني غيابه عن مواجهة روخيبلانكوس ضد ضيفه تشيلسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأدين تريبيير بتسريب معلومات تخص انتقاله من توتنام إلى أتليتكو مدريد في يوليو 2019 ساهمت في تحقيق مراهنين لأرباح.

وتحرم لوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اللاعب من الرهان بشكل مباشر أو غير مباشر أو أن يتدخل بأي شكل على مراهن.

وهذا يسري على نتيجة المباريات أو أي شيء يتعلق بكرة القدم.

وانضم تريبيير، رابع مونديال 2018 مع فريق الأسود الثلاثة، إلى أتليتكو قبل عام ونصف مقابل 22 مليون يورو.

وشارك الظهير الأيمن في 52 مباراة مع أتليتكو وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

وسيغيب تريبيير عن أتليتكو في 12 مباراة، آخرها لقاء تشيلسي في 23 فبراير المقبل.

ويتصدر أتليتكو مدريد ترتيب الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن وصيفه وحامل اللقب ريال مدريد وله لقاء مؤجل ضد ليفانتي.