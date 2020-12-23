بعد أزمة جازيل التشادي.. إلغاء مواجهة وفاق سطيف ورينيسانس بسبب الأبواب المغلقة

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 15:55

كتب : محمد عبد العظيم

وفاق سطيف

تتواصل أزمات الكرة التشادية لتلقي بظلالها على بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية لموسم 2020-2021.

وصل فريق وفاق سطيف الجزائري لملعب محمد إدريس أويا الذي يحتضن مواجهته ضد رينيسانس التشادي في ذهاب دور الـ 32 من الكونفدرالية ليجد أبواب الملعب مغلقة.

يأتي ذلك بسببب الأزمة التي نشبت بين وزير الرياضة واتحاد الكرة التشادي مؤخرا وهو ما تسبب على إثره عدم حضور فريق جازيل لمواجهة الزمالك في دور الـ 32 من دوري الأبطال.

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وتواجد الفريق الجزائري رفقة مراقب المباراة والطاقم التحكيمي الذين قرروا إلغاء المباراة رسميا.

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Posted by ‎Es Sétifienne - الوفاق الرياضي السطايفي‎ on Wednesday, December 23, 2020

وينتظر وفاق سطيف من "كاف" حسم موقف المباراة نهائيا، إذ تنص اللوائح على اعتبار الفريق التشادي منسحبا واستبعاده من البطولة.

الصور تبين بوضوح ان أبواب ملعب محمد إدريس اويا موصدة في وجه فريقنا، وفي وجه محافظ اللقاء و رباعي التحكيم. #teamessetif #ESS ⚫️⚪️🏁 #Allez_Lentente #TotalCAFCC

Posted by ‎Es Sétifienne - الوفاق الرياضي السطايفي‎ on Wednesday, December 23, 2020

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فأن كاف أخبر الزمالك بتأهله لدور المجموعات عقب تعذر وصول الفريق التشادي لخوض مباراة الذهاب. (طالع التفاصيل)

وفاق سطيف الكونفدرالية رينيسانس التشادي
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