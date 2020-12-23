مباشر في إفريقيا - سونيديب (0) - (1) الأهلي.. شريف يهدر هدفا محققا

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 15:41

كتب : FilGoal

أحمد رمضان بيكهام - الأهلي ضد سونيديب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة سونيديب ضد الأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

لمعرفة تشكيل الفريقن ومتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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ق76 محمد شريف يهدر هدفا محققا

د64 نزول صلاح محسن بدلا من كهربا

د50: رأسية من بدر بانون في عارضة سونيديب.. وكهربا يسدد المتابعة بين يدي الحارس

نهاية الشوط الأول

د.37 ركنية خطيرة نفذها سونيديب يتصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي

د.33 جووول أليو ديانج يسجل الهدف الأول

د.16 إنذار لأليو ديانج لاعب الأهلي بعد تدخل قوي في وسط الملعب

د.5 سقوط أكرم توفيق مصابا بعد اصطدام رأسه بلاعب سونيديب لكنه قام بعد ذلك.

انطلاق المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل.

الأهلي في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
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