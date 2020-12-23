إلغاء مباراة كيجالي الرواندي وكمبالا الأوغندي بسبب كورونا

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 15:00

كتب : محمد عبد العظيم

كمبالا سيتي الأوغندي

أعلن نادي كمبالا سيتي الأوغندي إلغاء مبارته ضد ايه اس كيجالي الرواندي في ذهاب دور الـ 32 من الكونفدرالية الإفريقية بسبب عدم اكتمال العدد المصرح به من اللاعبين للتواجد في المباراة بعد وجود حالات كورونا بين صفوف الفريق.

وأوضح النادي بأن "كاف" قرر احتساب مباراة الذهاب التي كانت ستقام في العاصمة الرواندية كيجالي لصالح فريق ايه اس كيجالي بنتيجة 2-0 على أن تقام مباراة العودة في أوغندا يوم 6 يناير المقبل.

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ووفقا لبعض التقارير فإن نادي كمبالا سيتي حضر إلى رواندا بصحبة 15 لاعبا فقط بسبب وجود حالات مصابه بفيروس كورونا في الفريق قبل السفر.

وخضعت البعثة إلى فحص الكورونا فور الوصول ليتبين وجود حالتين أخرى بين صفوف الفريق ليصبح العدد المتاح من اللاعبين 13 لاعبا فقط.

الجدير بالذكر بأن لائحة كاف تنص على أن الحد الأدنى من اللاعبين المتاحين للمباراة في المباراة يكون 11 لاعبا بما في ذلك حارس المرمى بالإضافة إلى 4 لاعبين بدلاء.

كونفدرالية كمبالا سيتي كيجالي
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