جوارديولا لإدارة أرسنال: التفكير في إقالة أرتيتا خطأ فادح

يعتقد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن إدارة أرسنال لن تكون على صواب لو فكرت في إقالة ميكيل أرتيتا، مشددا على أن الأخير ليس بحاجة إلى أي شخص للدفاع عنه.

قبل عام استقال أرتيتا من منصبه كمساعد لجوارديولا وتولى قيادة أرسنال الفنية، لكن يمر بفترة صعبة بعد تلقي الكثير من الهزائم، الأخيرة كانت على يد سيتي بنتيجة 1-4 في كأس رابطة المحترفين.

وعندما سئل عما إذا كان أرسنال بحاجة للتمسك بأرتيتا، قال جوارديولا "أنا متأكد من أنهم يثقون به".

وأضاف في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC "سيرتكبون خطأً كبيرا إذا فكروا في إقالته".

وتابع "يتم الحكم على جميع المدربين وفقا للنتائج والجميع يعرف ذلك. أنا لست الرجل الذي يحتاجه للدفاع عنه، أرتيتا يدافع عن نفسه بشكل مثالي. كل ما يمكنني قوله إننا لم نكن لنحقق النجاح بدونه".

وأكمل في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لقد تعلمت من أرتيتا الكثير. إنه إنسان ومدرب مميز. في بعض الأحيان نحتاج إلى الوقت كمدربين".

واستمر المدرب الإسباني "أنا أعرف أفكاره وما يريد أن يفعله. هو فقط بحاجة إلى الوقت. النتائج لن تغير رأيي عنه".

وأتم "أرتيتا مدرب رائع ويتمتع بأخلاقيات عمل مذهلة ويضع النادي فوق كل شيء. لست هنا للدفاع عنه، لأنه يستطيع الدفاع عن نفسه بشكل مثالي داخل وخارج الملعب".

ولم يفز أرسنال في أي لقاء محلي في كل البطولات خلال الموسم الجاري منذ انتصاره على مانشستر يونايتد بهدف دون رد في الأول من شهر نوفمبر الماضي في ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي.

وإجمالا خاض أرسنال منذ ذلك اللقاء ثماني مباريات بما فيهم لقاء سيتي، لم يفز فيهم مطلقا.