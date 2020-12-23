طلعت يوسف: استهدف إعادة الفريق إلى المكانة التي ينتظرها عاشقيه

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 12:06

كتب : FilGoal

طلعت يوسف

قال طلعت يوسف المدير الفني الجديد للنادي الإسماعيلي إنه يهدف لإعادة الفريق إلى المكانة التي ينتظرها عاشقيه من جماهيره، مشيرا إلى أنه يدرس كيفية تطوير الأداء والنتائج داخل الفريق من خلال الإمكانيات المتاحة حاليا.

وصرح يوسف قائلا: "هدفي إعادة الفريق إلى المكانة التي ينتظرها عاشقيه من جماهير الدراويش".

وواصل "أدرس كيفية تطوير الأداء والنتائج داخل الفريق من خلال المتاح حاليا".

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وأكمل "سعيد لوجودي داخل النادي الإسماعيلي واكتملت تلك السعادة بالاستقبال الطيب من المسؤولين في النادي وعلى رأسهم إبراهيم عثمان رئيس النادي".

وتابع "شعرت برغبة كبيرة من المسؤولين في تقديم كل المساندة لتحقيق مصلحة الفريق".

وأتم "أشعر بالارتياح وسنسعى بكل الجهد كجهاز فني ولاعبين لإعادة الفريق إلى دائرة المنافسة على البطولات".

وأعلن الإسماعيلي يوم الثلاثاء تعيين طلعت يوسف مدربا للفريق خلفا لريكاردو المقال من منصبه. (طالع التفاصيل)

الإسماعيلي في الدوري
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