انتهت – أرسنال (1) - (4) مانشستر سيتي.. لابورت والرااابع

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب الإمارات في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

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نهاية المباراة بانتصار سيتي بأربعة أهداف لهدف.

ق73: جوووول رابع لسيتي عن طريق إيمريك لابورت برأسية بعد عرضية من فيل فودين.

ق65: خروج محمد النني ومشاركة الشاب إيميل سميث روي.

ق59: جوووول ثالث لسيتي عن طريق فيل فودين.

ق53: جوووول محرز يسجل الهدف الثاني لسيتي من ركلة حرة مباشرة وخطأ قاتل من حارس أرسنال رونارسون في التصدي لها بعدما ارتطمت الكرة بيده وسكنت الشباك.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق31: جوووول التعادل لأرسنال عن طريق لاكازيت برأسية بعد عرضية من مارتينللي.

ق23: إنذار لنني بعد تدخله بقوة على خيسوس.

ق3: جوووول أول لسيتي من جابرييل خيسوس برأسية بعد عرضية من زينشينكو.

انطلاق المباراة.